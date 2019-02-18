Почему американский спецназ во Вьетнаме предпочитал автомат Калашникова

В то время американские военные использовали АК-47, которые они захватили у вражеских подразделений в качестве трофеев, и изготовили для них новые патроны.

- Первоначально АК-47 был доступен лишь в небольших количествах для боевых действий во Вьетнаме в Южном Вьетнаме. Это привело к тому, что АК-47 стал чем-то вроде престижного оружия, - говорит историк Кевин Докери в своей книге "Специальное оружие специального назначения".

Свое собственное оружие американские солдаты ненавидели. В том числе и винтовку М-16. Первый ее проект называли "кошмаром", потому что оружие часто заклинивало в бою. При этом АК-47 был надежен и имел большой магазин на 30 патронов. Также с помощью автомата американские солдаты могли сбить с толку вьетнамцев из-за зеленых трассеров (обычно американцы использовали красные) и нехарактерных для американского оружия звуков стрельбы.

Пентагон заставлял американские войска прочесывать вьетнамские деревни и собирать оставшееся советское оружие и боеприпасы, поэтому недостатка в нем они не испытывали. Кроме того, они регулярно захватывали контрабандное оружие.

Через некоторое время в США начал иразработку собственной секретной линейки захваченного оружия и сделали для него патроны без специальной опознавательной маркировки, которые идеально подходили для спецопераций в Лаосе и Камбодже. При этом официально Вашингтон не участвовал в боевых действиях на территории этих стран. Чуть позже к этим автоматам добавили глушители и модифицированные прицелы.

Через некоторое время американское командование якобы начало саботировать захваченное советское оружие и боеприпасы. "Доработанные" таким образом патроны и автоматы равно поставляли на базы снабжения Вьетконга. Делалось это для того, чтобы подорвать имидж советского оружия среди противников. Через год разведгруппам США полностью запретили даже поднимать вражеское оружие на поле боя, кроме чрезвычайных ситуаций.

После окончания войны часть автоматов вывезли в США и передали в музей. Некоторые из них остались в арсенале сил спецопераций США в учебных целях.