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18.02.2019,  
15:34
Текст:  Антон Валагин

Армия России начала тестировать новый пулемет

Фото: Vitaly V. Kuzmin/ www.vitalykuzmin.net Фото: Vitaly V. Kuzmin/ www.vitalykuzmin.net
Фото: Vitaly V. Kuzmin/ www.vitalykuzmin.net

В Московское высшее общевойсковое командное училище поступил для испытаний новый ручной пулемет Калашникова РПК-16.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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- Специалисты МосВОКУ приступили к опытно-войсковой эксплуатации нового оружия. На занятиях по огневой и тактической подготовке им предстоит оценить технические характеристики и точность пулемета, удобство его эксплуатации и обслуживания, - рассказали в Минобороны РФ.

По завершению испытаний при необходимости будут предложены рекомендации для доработки РПК-16.

Новй пулемет создан в 2016 году по инициативе концерна "Калашников" с учетом опыта современных вооруженных конфликтов и наработок по автомату АК-12. От классического РПК образца 1974 года его отличают возможность быстрой замены длинного ствола на короткий, установки оптики, глушителя и другого дополнительного оборудования, складной регулируемый приклад. Темп стрельбы РПК-16 - 700 выстрелов в минуту. Низкая отдача обеспечивает высокую кучность стрельбы, автоматика позволяет вести огонь одиночными выстрелами. Питание пулемета осуществляется из стандартных магазинов к АК и РПК, также разрабатывается специальный барабанный магазин на 96 патронов.

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Фото: Vitaly V. Kuzmin / www.vitalykuzmin.net
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