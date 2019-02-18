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18.02.2019 18:35
Рубрика: Дороги

На дублере Ленинского проспекта ограничат движение до июля

Текст: Иван Пышечкин
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Движение на нескольких участках дублера Ленинского проспекта ограничат более чем на 4 месяца - с 21 февраля по 30 июня, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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С 21 февраля по 30 апреля круглосуточные ограничения вводятся в районе дома 1А на ул. Удальцова. Также движение будет ограничено до дома 92 на Ленинском проспекте с 21 февраля по 30 мая, а с 1 марта по 30 мая - от дома 92 до дома 94А. Часть круглосуточных ограничений будет действовать вплоть до 30 июня - от дома 94А до дома 102 (здесь движение ограничат на одной полосе с организацией приоритетного права проезда) с 11 марта и с 1 апреля в районе дома 99.

Указанные ограничения вводятся в связи со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.