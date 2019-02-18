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18.02.2019 18:10
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Третьяковская галерея заключила миллионный контракт с Росгвардией

Текст: Наталья Соколова

Третьяковская галерея и Росгвардия заключили договор о сотрудничестве в преддверии выставки Ильи Репина, работы на которую привезут из разных российских собраний. Дополнительный контракт понадобился после многочисленных инцидентов, случившихся в музее.

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
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"Музей заключил дополнительный контракт с Росгвардией на дополнительную охрану в связи с выставкой Репина", - рассказали "Интерфаксу" в Третьяковской галерее. Подробностей собеседник уточнять не стал из соображений безопасности.

Выставка Репина откроется 16 марта, а 17 февраля выставка Архипа Куинджи работала последний день. С самого утра у Инженерного корпуса выстраивались очереди - электронных билетов не было, купить их можно было только в кассе.

Напомним, картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" 27 января была украдена из зала в Инженерном корпусе на глазах многочисленных посетителей.

Культура Арт Музеи и памятники Правительство Росгвардия Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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