Новости

В Cочи полицейский сбил насмерть ребенка 17:36
Леонид Якубович прокомментировал раздачу еды на "Поле чудес" 17:30
Александр Беглов включен в состав Совета безопасности РФ 17:28
Госдума 21 февраля рассмотрит поправки о криминальных авторитетах 17:12
В Москве 23 февраля будет холодно и ветрено 17:08
Церковь поддержала инициативу запретить продажу алкоголя до 21 года 17:03
Белорусский оркестр подготовил программу к юбилею Аллы Пугачевой 17:00
Citroen C5 Aircross приедет в Россию с умной подвеской 17:00
Лучшие фильмы "Кинотавра" бесплатно покажут в Москве 16:53
Сбившую насмерть таксиста певицу отпустили после допроса 16:47
Врач рассказал, как суперлуние повлияет на здоровье россиян 16:45
Археологи обнаружили остатки первых построек Севастополя 16:43
Карельские ученые открыли поселение эпохи раннего металла 16:43
В Астрахани лифт с пассажирами упал в шахту 16:43
Во Владимире арестован водитель, протаранивший "живой щит" 16:30
В Чечне в ДТП с Lada и Mercedes погибли два человека 16:29
СМИ подсчитали, во сколько обходится лечение гриппа 16:18
Корвет "Дерзкий" спустят на воду в Петербурге в 2021 году 16:12
У нового Ford Focus появилась "заряженная" версия 16:07
В Петербурге Аничков дворец эвакуировали из-за угрозы минирования 16:01
Фото: Максим Виторган почти не спит 15:59
Депутаты предложили сблизить в СГ подходы по маткапиталу 15:58
Видео: Челябинские студенты слепили снеговика высотой в 8 метров 15:57
В Нижнем Новгороде эвакуированы семь крупных объектов 15:50
В Петербурге назначены главы трех районов 15:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Почему американский спецназ во Вьетнаме предпочитал автомат Калашникова
Почему американский спецназ во Вьетнаме предпочитал автомат Калашникова
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
18.02.2019 17:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве 23 февраля будет холодно и ветрено

Текст: Ирина Рыбникова

Погода не порадует жителей столичного региона в День защитника Отечества. Будет холодно, ветрено и больше похоже на конец января, чем на последние дни февраля, утверждает сайт "Метеоновости".

Фото: iStock
Синоптики рассказали, когда в Москву вернутся морозы

К середине этой недели под влиянием антициклона в Москве выпадет снег, а продолжающийся сильный ветер спровоцирует метель. В ночь на 22 февраля порывы ветра усилятся до 15-20 метров в секунду, а температура упадет до минус 9 градусов в Москве и минус 14 - в области.

Ночь на 23 февраля будет еще холоднее - 11-16 градусов ниже нуля. А днем столбик термометра будет держаться на отметке минус 6-11 градусов. Сильный ветер при этом сохранится.

Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Начало производства самолета МС-21 сдвинулось на 2020 год
Китай получит новые ракеты для С-400
В Кремле заявили о давлении на российские СМИ
Врач рассказал, как суперлуние повлияет на здоровье россиян
ДНР: Взрывами в центре Донецка Киев хотел напугать ОБСЕ