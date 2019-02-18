В Москве 23 февраля будет холодно и ветрено

Погода не порадует жителей столичного региона в День защитника Отечества. Будет холодно, ветрено и больше похоже на конец января, чем на последние дни февраля, утверждает сайт "Метеоновости".

К середине этой недели под влиянием антициклона в Москве выпадет снег, а продолжающийся сильный ветер спровоцирует метель. В ночь на 22 февраля порывы ветра усилятся до 15-20 метров в секунду, а температура упадет до минус 9 градусов в Москве и минус 14 - в области.

Ночь на 23 февраля будет еще холоднее - 11-16 градусов ниже нуля. А днем столбик термометра будет держаться на отметке минус 6-11 градусов. Сильный ветер при этом сохранится.