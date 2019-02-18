В Твери возбудили дело из-за обрушения навеса на женщин

В Твери возбуждено уголовное дело по факту травмирования женщин в результате разрушения деревянного навеса.

Инцидент произошел вечером 16 февраля. Следствие выяснило, что с крыши дома 12 "б" по улице Новоторжской на расположенный рядом деревянный навес упала большая масса снега и льда. Деревянная постройка в результате разрушилась, а ее обломками и льдом с крыши оказались ранены три находившиеся поблизости женщины.

- Женщинам причинены различные телесные повреждения, у одной из которых они расцениваются как тяжкий вред здоровью, - рассказали в региональном следственном управлении СК РФ.

В ведомстве полагают, что причиной ЧП с пострадавшими стало невыполнение работ по очистке крыши от снега и льда. Московский межрайонный следственный отдел Твери возбудил уголовное дело по факту оказания лицами, ответственными за очистку от наледи и снега крыши дома, услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.

Правительство Тверской области, в свою очередь, сообщает, что проверку по факту обрушения навеса также проводит региональное министерство по обеспечению контрольных функций.

- Одна из трех пострадавших 17 февраля была выписана из больницы, состояние остальных женщин оценивается как стабильное, - рассказали в облправительстве.

Здание, с которого упала наледь, - нежилое. Вокруг него выставлено ограждение.