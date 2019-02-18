Выставка Мунка приедет в Москву под военизированной охраной

На портале госзакупок появились требования к сопровождению картин Эдварда Мунка из Осло в Третьяковскую галерею, где планируется организовать выставку художника.

"Необходимо организовать обеспечение специализированного вооруженного военизированного сопровождения и сохранности груза во время всех этапов транспортировки выставочного груза автомобильным транспортом. Автомобили, осуществляющие транспортировку выставочного груза, должны быть оборудованы системой спутникового слежения", - говорится в условиях тендера.

Выставку Мунка в Третьяковке планируется открыть 15 апреля 2019 года, а работать она будет до 14 июля. Москвичи и гости столицы смогут увидеть 121 произведение искусства из норвежского музея художника. Коллекцию привезут на шести фургонах, каждый из которых должен быть оборудован тревожной кнопкой и иметь не менее двух водителей, плюс одного сменного водителя. Вооруженное сопровождение должно осуществляться на отдельном автомобиле.