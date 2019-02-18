Новости

В Совфеде оценили заявления Киева о необходимости остановить Россию 14:31
В Италии позаботились о пешеходах, уткнувшихся в свои смартфоны 14:30
Маршалл Голдсмит приедет в Москву на форум "Бизнес Трио" 14:29
Facebook заблокировал страницы проектов телеканала RT по наводке CNN 14:29
"Бамблби" оказался не спин-оффом "Трансформеров", а перезапуском 14:24
Песков: Путин доверяет Эрдогану 14:23
В Петербурге представят новое издание писем Пушкина к жене 14:23
В Кировской области охотник застрели мужчину, приняв его за кабана 14:22
Выставка Мунка приедет в Москву под военизированной охраной 14:21
Запорожский завод переключился на выпуск корейских тракторов 14:21
В ЦФО определились первые финалисты "Лидеров России" 14:15
Под Волгоградом двое мужчин насмерть отравились газом в машине 14:14
Брюссель увеличит финансирование проектов в Беларуси 14:11
Уральские врачи удалили подростку опухоль в половину лица 14:09
Белорусские студенты проходят практику на Ростовской АЭС 14:08
В Петербурге пьяного водителя задержали со стрельбой 14:08
В Ингушетии при взрыве газа пострадал человек 13:57
Жители Москвы и области могут увидеть суперлуние 13:48
СК возбудил дело после пропажи ребенка в лесопарке в Москве 13:48
В Ростове из-за опасности терактов эвакуировали несколько школ 13:44
На Урале предложили создать музей русского горя 13:43
В Твери возбудили дело из-за обрушения навеса на женщин 13:42
Видео: Toyota выкинула на обочину дерзко подрезавшую ее Honda CR-V 13:40
Песков рассказал о встречах Путина с Калви 13:30
Самолеты SSJ-100 могут перейти от CityJet к авиакомпании из Словении 13:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Верховный суд разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Верховный суд разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
18.02.2019 14:21
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Выставка Мунка приедет в Москву под военизированной охраной

Текст: Ирина Рыбникова

На портале госзакупок появились требования к сопровождению картин Эдварда Мунка из Осло в Третьяковскую галерею, где планируется организовать выставку художника.  

Фото: Getty Images/ Oli Scarff
В Норвегии снимут фильм о создании картины "Крик" Эдварда Мунка

"Необходимо организовать обеспечение специализированного вооруженного военизированного сопровождения и сохранности груза во время всех этапов транспортировки выставочного груза автомобильным транспортом. Автомобили, осуществляющие транспортировку выставочного груза, должны быть оборудованы системой спутникового слежения", - говорится в условиях тендера.

Выставку Мунка в Третьяковке планируется открыть 15 апреля 2019 года, а работать она будет до 14 июля. Москвичи и гости столицы смогут увидеть 121 произведение искусства из норвежского музея художника. Коллекцию привезут на шести фургонах, каждый из которых должен быть оборудован тревожной кнопкой и иметь не менее двух водителей, плюс одного сменного водителя. Вооруженное сопровождение должно осуществляться на отдельном автомобиле. 

Культура Арт Живопись Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал о встречах Путина с Калви
В Совфеде оценили заявления Киева о необходимости остановить Россию
Госдума отложит обязательную оплату по картам в магазинах
Россияне увидят Суперлуние года
Названы регионы-лидеры по качеству жизни