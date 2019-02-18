Сбой поставок газа с "Сахалина-1" зафиксирован дважды за сутки

Дважды за ночь было зафиксировано прекращение поставки газа с проекта "Сахалин-1" в магистральный газопровод из-за остановки компрессорной станции, сообщило в понедельник Минэнрерго РФ.

В сообщении отмечено, что в 05.00 по московскому времени повторно прекращена подача газа с берегового комплекса подготовки газа (БКП) "Чайво" проекта "Сахалин-1" в магистральный газопровод диаметром 720 миллиметров "Оха - Комсомольск-на-Амуре". Причиной прекращения поставки газа стала остановка компрессорной станции на БКП "Чайво" из-за неисправности электрооборудования.

Ранее поставка газа с проекта "Сахалин-1" в Хабаровском крае была прекращена в 00.15 из-за аварийной остановки той же компрессорной станции. Амурская ТЭЦ-1, Комсомольская ТЭЦ-1, Комсомольская ТЭЦ-2, Комсомольская ТЭЦ-3 и Николаевская ТЭЦ работают в штатном режиме на остаточном давлении газа в магистральном газопроводе. В министерстве отмечают, что рисков нарушения электроснабжения и теплоснабжения потребителей нет. Ведутся аварийно-восстановительные работы.