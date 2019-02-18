У берегов Камчатки произошло более десяти землетрясений за сутки

За сутки сейсмологи зарегистрировали более десяти землетрясений, произошедших близ восточного побережья Камчатки. Все они зафиксированы в акватории Тихого океана напротив Кроноцкого залива.

Самое сильное из них, магнитудой 4,6, произошло сегодня в 15:06 по местному времени. Его эпицентр находился на глубине 40,3 километра, в 230 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского, сообщили "Интерфаксу" в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

По данным регионального МЧС, в населенных пунктах подземных толчков не ощутили. Жертв и разрушений нет, угроза возникновения цунами не объявлялась.