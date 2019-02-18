В грузовике из Читы нашли черную икру на сто миллионов рублей

В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту нелегальной транспортировки почти двух тонн черной икры стоимостью сто миллионов рублей.

- Крупнейшая за последние 20 лет в регионе партия икры была обнаружена и изъята сотрудниками Госавтоинспекции в автомобиле-рефрижераторе, следовавшем из Читы в сторону Новосибирска, - рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

На контрольно-пропускном посту водитель предоставил документы на семь тонн горбуши. Но вместо нее сотрудники полиции обнаружили более ста контейнеров, в которых находилась расфасованная черная икра и замороженная рыба осетровых.

Эксперты установили, что икра - натурального происхождения.

Дело расследуется по части 1 статьи 258.1 УК РФ.