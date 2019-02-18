Во Владивостоке арестован зампред Сибирского отделения РАН

Фрунзенский районный суд Владивостока арестовал заместителя председателя Сибирского отделения РАН Ивана Благодыря, которого подозревают в растрате.

Как сообщил "Интерфаксу" представитель суда, его заключили под стражу до 8 апреля.

Благодыря подозревают в подстрекательстве (часть 4 статьи 33 УК РФ), а также в растрате, "совершенной организованной группой" (часть 4 статьи 160 УК РФ).

Ранее стало известно, что зампредседателя Сибирского отделения РАН задержан и отправлен в Приморье. Прежде Благодырь занимал посты в органах власти на Дальнем Востоке. Арест может быть связан с предыдущей работой.