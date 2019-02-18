В Нижнем Новгороде "черные ассенизаторы" загрязнили ливневки

В Нижнем Новгороде сотрудники водоканала объявили войну "черным ассенизаторам" - компаниям, которые за деньги чистят выгребные ямы от отходов. Как сообщает ОТР, они закачивают в автоцистерны фекальные стоки, а потом сливают их в ливневую канализацию.

Самым популярным местом для сброса отходов стал колодец под виадуком у станции метро "Пролетарская". По словам очевидцев, каждый день к нему подъезжают около 30 машин. Теперь на этом месте дежурят работники водоканала. Они записывают данные нарушителей и передают их полиции.

Фекалии в Нижнем Новгороде бесплатно принимают на станции аэрации, которая принадлежит водоканалу. Ассенизаторы считают, что она находится далеко. Однако рейды водоканальщиков все-таки дают результат. В прошлом году на станцию аэрации заехали почти три тысячи машин, до этого их было не более 700.