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18.02.2019 12:51
Проект: В регионах

Юный ленинск-кузнечанин стал участником всероссийских "Стартов мечты"

В Тюмени состоялись пятые Всероссийские "Старты мечты" под девизом "Горы равных возможностей".

На юбилейные соревнования собрались почти 90 детей и подростков с диагнозами: детскимй церебральный паралич, аутизм, синдром Дауна, нарушениями слуха и зрения, аутоиммунными заболеваниями и другими особенностями здоровья. Старты прошли в трех номинациях: самостоятельно катающиеся; с поддержкой инструктора; с помощью специализированного оборудования (использованы сноуслайдеры и другие элементы поддержки для спортсменов в инвалидных колясках).

В одной из номинаций достаточно успешно - четвертое место - выступил юный ленинск-кузнецанин Даниил Доминюк. Вмете с другими воспитанниками Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями он является участником порграммы "Лыжи мечты". Ребята уже хорошо знакомы с методикой реабилитационных занятий с помощью горнолыжной подготовки. Все дети вместе с сопровождающими их родителями прошли в свое время десятидневные специальные курсы в Губернском центре горных лыж и сноуборда в Таштаголе и сумели успешно освоить такой вид тренировок.

Теперь семья Доминюк часто в выходные дни посещает горнолыжные комплексы Кузбасса. Для Даниила это еще огромный толчок для развития. Как отмечает мама, ребенок лучше стал заниматься в школе, больше общаться со сверстниками.

Программа "Лыжи мечты" при поддержке АНО "Центр социальной помощи и адаптации для людей с диагнозом ДЦП и другими ограниченными возможностями здоровья "Лыжи мечты" Сергея Белоголовцева", Администрации Кемеровской области и Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) работает в Таштаголе с конца 2015 года. За это время участниками реабилитационных занятия с помощью горнолыжной подготовки стали более двухсот пятидесяти кузбасских детей.

Справка:

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 11 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 66 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой СУЭК-Кузбасс

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