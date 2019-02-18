В метро Новосибирска произошел сбой из-за смерти пассажира

Сбой в расписании движения поездов новосибирского метро сегодня днем произошел из-за смерти пассажира. Как рассказали "РГ" в пресс-службе Новосибирского метрополитена, задержка составила всего несколько минут.

- Пожилой мужчина скончался на станции Площадь Маркса. Движение поездов действительно пришлось остановить, но в таких случаях существуют определенные алгоритмы действий специалистов, очень быстро работа метрополитена была восстановлена, - уточнили в пресс-службе.

В ГУ МВД по Новосибирской области отметили, что никакого криминала в произошедшем нет: "мужчина скончался по естественным причинам". Медики в считанные минуты прибыли на место, однако не сумели реанимировать человека. Теперь им предстоит установить точную причину смерти.