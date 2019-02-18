В Новосибирске вратарь умер во время хоккейного матча

Следователи инициировали уголовно-процессуальную проверку по факту гибели 55-летнего новосибирца во время хоккейного матча.

Как рассказали в Следственном управлении СК, спортсмен скончался прямо на льду дворца спорта "Родник" в Калининском районе Новосибирска. По решению следователей будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Трагедия произошла в ходе матча любительских команд "Ударник" и "Титаны". Внезапно вратарю "Ударника" стало плохо, он упал на лед. Несмотря на то, что медики дежурили в ЛДС и попытались помочь хоккеисту, спасти его жизнь не удалось.

Матч между командами был отменен. Лига любительского хоккея Новосибирска объявила траур после смерти игрока, а также начала сбор средств для помощи родным.