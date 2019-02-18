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18.02.2019 09:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирске вратарь умер во время хоккейного матча

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Следователи инициировали уголовно-процессуальную проверку по факту гибели 55-летнего новосибирца во время хоккейного матча.

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Как рассказали в Следственном управлении СК, спортсмен скончался прямо на льду дворца спорта "Родник" в Калининском районе Новосибирска. По решению следователей будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Трагедия произошла в ходе матча любительских команд "Ударник" и "Титаны". Внезапно вратарю "Ударника" стало плохо, он упал на лед. Несмотря на то, что медики дежурили в ЛДС и попытались помочь хоккеисту, спасти его жизнь не удалось.

Матч между командами был отменен. Лига любительского хоккея Новосибирска объявила траур после смерти игрока, а также начала сбор средств для помощи родным.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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