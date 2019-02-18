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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Томске испытали локатор для поиска взрывчатки на одежде

Текст: Наталья Граф (Томск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На Томском железнодорожном вокзале прошли испытания лазерного локатора. Изобретенный томскими учеными прибор чувствует взрывчатку на расстоянии 50 метров.

Фото: youtube.com
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- Во время испытаний мы подтвердили возможность дистанционного обнаружения следов взрывчатого вещества в отпечатках пальцев, - рассказал официальному изданию СО РАН "Наука в Сибири" старший научный сотрудник Института оптики атмосферы имени Зуева Евгений Горолов. - Прибор реагирует на них, даже если человек после контакта с взрывчаткой прикасался к другим поверхностям или мыл руки.

Лидар способен обнаружить ее частички даже в сотом отпечатке. С помощью данного прибора сотрудники спецслужб могут незаметно сканировать людей, вызывающих подозрение. Устройство работает в невидимом для глаз ультрафиолетовом диапазоне. Лидар на большом расстоянии сканирует область наиболее вероятного расположения следов взрывчатых веществ. Например, такие места, как манжеты, карманы, замки-молнии и пуговицы.

В настоящее время ученые работают над тем, чтобы сделать устройство еще более чувствительным и избирательным, а также уменьшить его габариты.

Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск
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