В Ставрополе из-за урагана введен режим ЧС

В Ставрополе устраняют последствия ураганного ветра. В городе введен режим Чрезвычайной ситуации, сообщают в администрации города.

Разбушевавшаяся стихия повредила более 40 линий электропередач. Сильный ветер повалил больше 50 деревьев в городе. Не выдержала натиска и кровля в двух зданиях. По данным мэрии, порывами ветра частично разрушены крыши школы №11 и колледжа сервисных технологий и коммерции. Пострадали два остановочных павильона.

Однако, ранее сообщалось, что мощный воздушный поток сорвал часть крыши со студенческого общежития Северо-Кавказского федерального университета. А рухнувшее на проспекте Карла Маркса дерево задело проходившую мимо женщину. Ее срочно увезли в больницу.

По данным ставропольского Гидрометцентра, в ночь с 17 на 18 февраля сила ветра составляла до 27 метров в секунду. По прогнозу, к 19 февраля ветер утихнет, а температура воздуха опустится ниже нуля.

Тем временем в Ставрополе восстанавливают поврежденную инфраструктуру. "На ликвидации последствий стихии задействованы все ресурсы города. Работают 15 бригад по распилке поваленных ураганом деревьев, 25 бригад по санитарной очистке, 14 бригад энергетиков. Устранение последствий стихии продолжается в круглосуточном режиме", - прокомментировали в мэрии краевой столицы.