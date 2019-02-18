Полиция Мурманска проверит обстоятельства смерти мужчины на остановке

Полиция Мурманской области начала проверку обстоятельств смерти мужчины, который в начале января был высажен из маршрутки и оставлен возле автобусной остановки.

Мужчину, которому внезапно стало плохо, высадили 4 января на автобусной остановке возле кинотеатра "Мурманск". Очевидцы вызвали "скорую помощь", но спасти мужчину не удалось - он скончался.

- По данному факту была проведена проверка, - сообщила корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя СУ СК РФ по Мурманской области Алина Александрович. - По итогам проверки выяснилось, что смерть мужчины не носила криминального характера, он скончался из-за хронического заболевания сердца.

Затем материалы проверки были переданы в УМВД России по Мурманской области.

Полицейским предстоит установить, не пордпадает ли этот случай под статью 125 Уголовного кодекса РФ ("оставление в опасности"). Проверка продолжается.