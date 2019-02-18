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18.02.2019 18:16
Проект: В регионах

"Кубаньэнерго" за год на развитие энергокомплекса направило 8 млрд рублей

Текст: Олег Сергеев (Краснодарский край)
В рамках участия в Российском инвестиционном форуме в Сочи генеральный директор ПАО "Кубаньэнерго" (группа "Россети") Александр Гаврилов рассказал журналистам об итогах развития регионального электросетевого комплекса в 2018 году.
Фото: Пресс-служба ПАО "Кубаньэнерго" Фото: Пресс-служба ПАО "Кубаньэнерго"
Фото: Пресс-служба ПАО "Кубаньэнерго"

- По итогам 2018 года инвестиции "Кубаньэнерго" в строительство новых и реконструкцию существующих объектов энергетики составили свыше 8 млрд рублей. Было введено в эксплуатацию более 580 километров новых линий, построено и реконструировано около 400 энергообъектов. Среди наиболее значимых проектов - завершение строительства подстанции 110 кВ "Лазурная" в Туапсинском районе. Также были увеличены энергомощности в Краснодаре. После завершения масштабной реконструкции введены в работу четыре важных питающих центра в краевом центре: подстанции "Северо-Восточная", "Юго-Западная", "Тургеневская" и "Калинино", в Адыгее - подстанция "Шапсуг", - отметил Александр Гаврилов.

Аналогичная работа ведется и в других районах края, на Черноморском побережье. В частности, в Новороссийске "Кубаньэнерго" продолжает строительство кабельных линий 110 кВ с целью увеличения мощностей для "Новорослесэкспорт" - крупного порта по перевалке контейнеров и лесных грузов. Этот проект сопоставим по сложности со строительством олимпийских энергообъектов.

Также в целях исполнения обязательств по льготному технологическому присоединению за счет средств компании в 2018 году построено 500 километров линий электропередачи и сотни новых энергообъектов.

 

На правах рекламы

Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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