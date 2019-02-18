Под Волгоградом двое мужчин насмерть отравились газом в машине

В городе Волжский Волгоградской области следователи выясняют обстоятельства гибели двух мужчин в гараже в салоне машины. Об этом сообщили в региональном управлении следственного комитета России.

Тела погибших были найдены сегодня в автомобиле "ВАЗ-2112". Оба мужчины - 1985 года рождения.

По предварительным данным, причиной смертельного отравления мог стать угарный газ, так как двигатель автомобиля был выключен, но включено зажигание. Каких-либо повреждений на телах погибших не обнаружено.

Сейчас проводится доследственная проверка случившегося, по результатам которой будет принято процессуальное решение.