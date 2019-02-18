В Ростове из-за опасности терактов эвакуировали несколько школ

В Ростове-на-Дону эвакуированы четыре школы из-за сообщений о готовящихся в них терактах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Эвакуация детей и преподавателей проходит в школах №№ 80, 60, 112 и 110. На месте работают спасатели с кинологами и сотрудники правоохранительных структур.

Это уже далеко не первый подобный случай в донской столице. Несколько недель назад в Ростове также эвакуировали учащихся и учителей, а также сотрудников мэрии и областной администрации и правительства и других государственных органов. Похожая ситуация произошла и в столице соседней Волгоградской области. К счастью, в обоих городах тревога оказалась ложной.

Сообщения о минировании тогда поступили по электронной почте. Кстати, по закону за заведомо ложную информацию о планируемом теракте виновник несет уголовную ответственность и может получить реальный тюремный срок. И немалый.