Новости

Секретная новинка АвтоВАЗа: что скрывает Lada 13:04
Песков отметил стойкость Анкары на фоне давления Вашингтона 13:01
Белорусские десантники получили броневики "Кайман" 12:57
Начато финансирование объектов ФЦП развития Крыма и Севастополя 12:52
Задержанный за кражу картины Куинджи признал вину и объяснил свой поступок 12:44
Видео: показана судьба несъеденных подношений Якубовичу 12:41
В Петербурге прошла новая волна эвакуаций из-за анонимных угроз 12:37
Renault модернизировала Duster для России 12:27
В метро Новосибирска произошел сбой из-за смерти пассажира 12:25
Россияне увидят Суперлуние года 12:20
Житель Волгоградской области задержан с трупом бывшего однокурсника 12:18
В Ленобласти у матери за долги забрали младенца 12:17
Вышел трейлер комедии с Шарлиз Терон, Сетом Рогеном и "Солом Гудманом" 12:17
Британские депутаты назвали Facebook "цифровым гангстером" 12:11
В Красноярске задержали владельца рухнувшего при взрыве газа дома 12:11
Руководство БелАЭС получило допуск на работу в атомной индустрии 12:10
На Урале ГИБДД незаконно выписала 411 штрафов 12:10
Новосибирский инкассатор ограбил сам себя на 180 тысяч рублей 12:08
Видео: Tesla не смогла избежать страшной аварии 12:07
Названы регионы-лидеры по качеству жизни 12:03
В России изменились цены на автомобили 36 компаний 11:55
Видео: Мадс Миккельсен в Москве рассказал о любимом советском фильме 11:49
В Уфе двое детей пострадали из-за упавшего с балкона снега 11:49
Многодетная мать из Коми через суд защитила права ребенка-диабетика 11:49
В ГСС опровергли данные об отказе ирландской авиакомпании от SSJ-100 11:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Верховный суд разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Верховный суд разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Как изменится процедура "дачной амнистии" после 1 марта
Как изменится процедура "дачной амнистии" после 1 марта
18.02.2019 12:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Житель Волгоградской области задержан с трупом бывшего однокурсника

Текст: Алена Ларина (Волгоград)

В Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, убившего бывшего однокурсника и попытавшегося избавиться от тела жертвы. Об этом сообщили в региональном управлении следственного комитета РФ.

В Севастополе завели уголовное дело из-за убийства в баре

Около половины седьмого утра по местному времени в минувшую субботу в городе Волжском сотрудники дорожной полиции, несшие дежурство на служебном автомобиле, увидели на улице молодого человека, несшего в руках большой предмет, завернутый в плед. Полицейские остановили подозрительного парня и попросили показать, что он несет.

Оказалось, это тело молодого мужчины со множественными ранами. Убийство произошло 12 февраля во время бытовой ссоры между парнями в квартире подозреваемого в преступлении, где они вместе выпивали. Сначала хозяин ударил гостя по голове, а затем стал наносить ему удары отверткой. До 16 февраля труп находился на месте преступления, пока убийца не решил его спрятать.

После задержания подозреваемый сначала отрицал свою вину, но после того, как понял, что множество фактов говорят против него и отпираться бесполезно, сознался в убийстве. Он арестован и сейчас сотрудничает со следствием.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Госдума отложит обязательную оплату по картам в магазинах
Россияне увидят Суперлуние года
Первый российский электрический самолет взлетит в 2020 году
Россия впервые показала "умные" взрыватели для РСЗО
Британские депутаты назвали Facebook "цифровым гангстером"