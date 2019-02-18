Житель Волгоградской области задержан с трупом бывшего однокурсника

В Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, убившего бывшего однокурсника и попытавшегося избавиться от тела жертвы. Об этом сообщили в региональном управлении следственного комитета РФ.

Около половины седьмого утра по местному времени в минувшую субботу в городе Волжском сотрудники дорожной полиции, несшие дежурство на служебном автомобиле, увидели на улице молодого человека, несшего в руках большой предмет, завернутый в плед. Полицейские остановили подозрительного парня и попросили показать, что он несет.

Оказалось, это тело молодого мужчины со множественными ранами. Убийство произошло 12 февраля во время бытовой ссоры между парнями в квартире подозреваемого в преступлении, где они вместе выпивали. Сначала хозяин ударил гостя по голове, а затем стал наносить ему удары отверткой. До 16 февраля труп находился на месте преступления, пока убийца не решил его спрятать.

После задержания подозреваемый сначала отрицал свою вину, но после того, как понял, что множество фактов говорят против него и отпираться бесполезно, сознался в убийстве. Он арестован и сейчас сотрудничает со следствием.