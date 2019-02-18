На Урале трое детей погибли от угарного газа

В городе Еманжелинске Челябинской области выясняют обстоятельства гибели двух детей, предположительно отравившихся угарным газом. Их мать госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщили в понедельник в следственном управлении СК региона.

- Ночью 17 февраля в одном из домов по улице Больничной города Еманжелинска обнаружены тела десятилетнего мальчика и тринадцатилетней девочки, их мать находилась в тяжелом состоянии, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - По предварительным данным, причиной трагедии стало отравление угарным газом из-за отсутствия тяги в печи при закрытой заслонке.

По факту смерти детей возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ). Ход расследование взят на контроль руководством следственного управления.

Кстати

Еще одна трагедия произошла 17 февраля в городе Троицке. Предположительно от отравления угарным газом в дачном доме скончался оставленный без присмотра 15-летний подросток.