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18.02.2019 09:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале трое детей погибли от угарного газа

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В городе Еманжелинске Челябинской области выясняют обстоятельства гибели двух детей, предположительно отравившихся угарным газом. Их мать госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщили в понедельник в следственном управлении СК региона.

На Урале вынесли приговор матери, отравившей младенца водкой

- Ночью 17 февраля в одном из домов по улице Больничной города Еманжелинска обнаружены тела десятилетнего мальчика и тринадцатилетней девочки, их мать находилась в тяжелом состоянии, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - По предварительным данным, причиной трагедии стало отравление угарным газом из-за отсутствия тяги в печи при закрытой заслонке.

По факту смерти детей возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ). Ход расследование взят на контроль руководством следственного управления.

Кстати

Еще одна трагедия произошла 17 февраля в городе Троицке. Предположительно от отравления угарным газом в дачном доме скончался оставленный без присмотра 15-летний подросток.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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