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18.02.2019 10:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале МВД проверит информацию о насилии над женщиной-инвалидом

Текст: Юлия Мякишева

Полиция проводит проверку информации о том, что в Березовском компания мужчин несколько лет избивала и насиловала женщину-инвалида и отбирала у нее пенсию.

По сообщению региональных СМИ, в полицию обратились местные жители, после того как заметили, что женщину сильно избили.

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- Сообщение от жительницы дома, в котором все произошло, зарегистрировано в территориальном ОВД в установленном порядке, - говорит официальный представитель регионального главка полиции Валерий Горелых. - По нему в настоящее время проводится тщательная проверка. Личности подозреваемых сыщиками уголовного розыска были оперативно установлены и опрошены. Это местные жители, ведущие асоциальный образ жизни.

Подозреваемые утверждают, что все происходило по обоюдному согласию. И что никакого изнасилования не было. "Насколько их показания соответствуют действительности, сейчас выясняется", - сообщил пресс-секретарь.

Собранные материалы представители МВД в самое ближайшее время направят для решения процессуального решения по подследственности в региональный следственный комитет. Ситуация взята на личный контроль начальником ОВД Березовского, главой и прокурором города.

Горелых подчеркнул, что когда женщина пройдет необходимый курс лечения в больнице, ее планируют поместить в одно из социальных учреждений города, чтобы исключить новые криминальные контакты с лицами, не имеющими постоянного места жительства и работы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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