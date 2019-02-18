Новости

Назван элементарный тест для проверки здоровья сердца у мужчин 19:08
Кремль дал совет по ответу на блокировку проекта RT в Facebook 19:01
В Москве парковку сделают бесплатной 23 февраля 18:53
"Гардемарин" Жигунов рассказал, как ушел от Заворотнюк к первой жене 18:51
МИД РФ предложил США разблокировать счета венесуэльских компаний 18:41
На дублере Ленинского проспекта ограничат движение до июля 18:35
В Иране готовы отразить нападение США и Израиля 18:27
Маленькую собаку похитили у хозяйки прямо на улице в Москве 18:15
СКР не подтвердил слова матери Децла о причинах его смерти 18:15
Полиция Мурманска проверит обстоятельства смерти мужчины на остановке 18:12
Третьяковская галерея заключила миллионный контракт с Росгвардией 18:10
Как правильно выбрать новый автомобиль 18:00
В Ростовской области суд вынес приговор боксеру-дебоширу 17:53
Ученые нашли детенышей китов редкого вида в Атлантическом океане 17:49
Россия заняла второе место в мире по добыче нефти 17:42
В Cочи полицейский насмерть сбил ребенка 17:36
Леонид Якубович прокомментировал раздачу еды на "Поле чудес" 17:30
Путин включил Беглова в состав Совбеза 17:28
Госдума 21 февраля рассмотрит поправки о криминальных авторитетах 17:12
В Москве 23 февраля будет холодно и ветрено 17:08
Церковь поддержала инициативу запретить продажу алкоголя до 21 года 17:03
Белорусский оркестр подготовил программу к юбилею Аллы Пугачевой 17:00
Citroen C5 Aircross приедет в Россию с умной подвеской 17:00
Лучшие фильмы "Кинотавра" бесплатно покажут в Москве 16:53
Сбившую насмерть таксиста певицу отпустили после допроса 16:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Почему американский спецназ во Вьетнаме предпочитал автомат Калашникова
Почему американский спецназ во Вьетнаме предпочитал автомат Калашникова
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
18.02.2019 18:19
Рубрика: Общество

Накликать зачет

Студенты все реже ходят на лекции
Текст: Мария Агранович
Ведущие вузы должны разместить не менее 10 образовательных курсов на международных платформах онлайн-образования. Таково требование федерального проекта "Молодые профессионалы". По данным Высшей школы экономики, через пять лет в мире будет 200 миллионов слушателей онлайн-курсов. Но готовы ли вузы и, главное, преподаватели уходить в цифру? На вопросы "РГ" отвечает ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов.
Современные студенты уже не готовы два часа просто слушать лектора. Им нужна немедленная обратная связь. Фото: iStock/ ndreaobzerova Современные студенты уже не готовы два часа просто слушать лектора. Им нужна немедленная обратная связь. Фото: iStock/ ndreaobzerova
Современные студенты уже не готовы два часа просто слушать лектора. Им нужна немедленная обратная связь. Фото: iStock/ ndreaobzerova

Ярослав Иванович, нужно ли спешить с переводом высшего образования в виртуальную реальность?

Ярослав Кузьминов: Онлайн-курсы - это только одна, наиболее простая и консервативная форма включения цифровых технологий в образование. Сегодня развиваются системы, основанные на искусственном интеллекте. Вот они-то и приведут к крупнейшей в истории после появления печатной книги и массовой школы образовательной революции.

Фото: iStock
Школьники смогут выбрать профессию через соцсеть

Уже сейчас массовые открытые онлайн-курсы (МООС) в значительной степени решают мировые проблемы высшего образования. Например, студентов за последние 25 лет стало вдвое больше. При этом ресурсы, в первую очередь преподаватели и средства на исследования, остались практически на прежнем уровне.

Ярослав Кузьминов: А выпустить реальных специалистов, способных решать нестандартные задачи, улучшать технологии, возможно, только когда в вузе преподают исследователи или разработчики.

Современное знание меняется настолько быстро, что невозможно иметь в каждом университете специалистов по каждому предмету. Это невозможно даже для таких самых богатых, как Гарвард и Стэнфорд. МООС дает возможность резко расширить круг доступных курсов "от исследователей", отражающих передний край науки. И сделать его доступным для каждого университета. Кроме того, в открытые онлайн-курсы встроены "роботы", которые постоянно генерируют вопросы, задания и оценивают ответы. Это серьезно повышает мотивацию студентов.

Но разве онлайн может заменить живое общение с преподавателем?

Ярослав Кузьминов: А вы скайпом давно пользовались? А WhatsApp? Живое общение тоже может быть онлайн - в режиме удаленного доступа. У нас в Вышке несколько сотен иностранных профессоров, и далеко не все они постоянно находятся в Москве или Питере. Поэтому у них часто даже научные семинары проходят онлайн, не говоря о лекциях. Кроме этого ВШЭ работает в четырех городах, и формат онлайн-преподавания у нас давно стал привычным.

В Вышке несколько сотен иностранных профессоров. И лекции, и даже научные семинары у них часто проходят в онлайн-формате

Понятно, что курсы на онлайн-платформах Coursera, EdX, НПОО популярны у людей самых разных возрастов. Но могут ли сжатые до 15-20 минут лекции заменить полноценный курс занятий?

Ярослав Кузьминов: Сегодня на лекции ходят все реже, причем во всем мире. Это касается даже ведущих университетов. У нового поколения студентов качественно изменился тип мышления и освоения материала. Те, кому 15-25 лет, по-другому относятся к информации: привыкли очень быстро ее обрабатывать, выхватывать нужное и бежать дальше. Соответственно, они, в отличие от моего поколения и даже от поколения 25-35-летних, уже не готовы просто слушать лектора. Им нужна немедленная обратная связь. Поэтому практически все онлайн-курсы, и массовые открытые в том числе, имеют дробную структуру: каждая лекция разбита на 10-20-минутные завершенные смысловые блоки. То есть лекция здесь - это не два часа непрерывного видео, а 10-15 видеофрагментов, в каждом из которых "спрятаны" вопросы, призванные удержать внимание студента.

Скажу больше, онлайн-курс предъявляет более жесткие требования к студенту: выполнения заданий, ответов на вопросы и пр. Но семинары, конечно же, лучше вести вживую. В Вышке мы практикуем и "чистые МООС", однако основная форма - смешанное обучение, когда онлайн-курс нашего или, скажем, гарвардского профессора сочетается с обычными семинарами.

Курс "История дизайна" от ВШЭ - это несколько ярких видеолекций. Каждая длится от 7 до 15 минут.

Нет опасности, что вузы начнут настойчиво "подталкивать" к переходу в онлайн?

Ярослав Кузьминов: Не думаю. Нужно на государственном уровне разрешить использовать массовые открытые онлайн-курсы как регулярный компонент образовательной программы. Он должен стать законным элементом, использование которого предусмотрено федеральным образовательным госстандартом. Но никто не может извне заставить вуз отменить лекции или другие занятия и заменить их самостоятельной работой в рамках онлайн-курсов.

Это дело самого университета. Никто не должен за него решать, годится такой курс или нет. Однако здравый смысл говорит: нельзя упускать шанс сократить аудиторную нагрузку преподавателей. Она сегодня чрезмерно раздута.

И еще. Студенты ведущих университетов самостоятельно изучают в среднем 2-3 курса в год. Для расширения кругозора, а иногда, чтобы поглубже узнать тот или иной предмет. В итоге в университете мы встречаемся с более подготовленным, более требовательным студентом. Такое "ядро" было всегда, но теперь оно получило в руки мощный инструмент оценки качества того, что им преподают.

Фото: Monsitj/ iStock
Для кого составляются рейтинги вузов

Вышка сегодня представлена на двух платформах онлайн-курсов: на международной Coursera и на российской Национальной платформе открытого образования. Как распределяете контент?

Ярослав Кузьминов: У нас сегодня 53 курса на НПОО и 91 на Coursera. Но это разные по формату курсы. Международные короткие - 6-8 недель, причем половина на английском. Курсы нацплатформы рассчитаны на 12-16 недель, на российские стандарты высшего образования. Общее число подписок на курсы Вышки за прошлый год - более 700 тысяч, в том числе десятки тысяч онлайн-студентов из США, Западной Европы и Украины.

Национальная платформа открытого образования - это объединение из тринадцати университетов. Есть новые заявки на участие?

Ярослав Кузьминов: Сейчас здесь восемь учредителей: МГУ, СПбГУ, Физтех, ВШЭ, МИСИС, ИТМО, УрФУ, Питерский политех и пять вузов-партнеров, которые также размещают свои курсы на платформе: МГТУ им. Баумана, СПбГЭТУ "ЛЭТИ", Самарский университет, ТюмГУ, ТГУ. И мы рассматриваем еще несколько заявок ведущих российских университетов. Доступ к ресурсу никто не ограничивает. НПОО на сегодняшний день - это 324 курса. А потенциал спроса - тысячи. На мой взгляд, состав участников Национальной платформы должен расшириться как минимум до 25 вузов. Но просто "назначить" такие вузы нельзя - у них должен быть и определенный опыт производства онлайн-курсов, и желание поработать на благо других.

Общество Образование Наука и образование Высшая школа экономики
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Начало производства самолета МС-21 сдвинулось на 2020 год
Китай получит новые ракеты для С-400
Врач рассказал, как суперлуние повлияет на здоровье россиян
МИД назвал неприемлемой блокировку связанных с RT страниц в соцсетях
ДНР: Взрывами в центре Донецка Киев хотел напугать ОБСЕ