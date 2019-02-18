Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
18.02.2019,  
10:06
Текст:  Светлана Цыганкова

Россия впервые показала "умные" взрыватели для РСЗО

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

На международной оборонной выставке IDEX 2019 в Абу-Даби концерн "Техмаш", входящий в Госкорпорацию Ростех, представил взрыватели для реактивных систем залпового огня. Они еще никогда не демонстрировались ни в России, ни за рубежом.

Фото: Ростех
Россия представит новинки вооружения и военной техники на IDEX 2019

Как рассказал в Абу-Даби агентству ТАСС генеральный директор "Техмаша" Владимир Лепин, это электронные изделия, которые позволяют с высокой точностью рассчитать необходимое время, произвести отделение головной части для одного типа взрывателя и обеспечить подрыв в требуемой точке траектории. Взрыватели, представленные на международной выставке, превосходят предыдущие версии, которые были механическими и срабатывали только при контакте с целью.

- Теперь мы можем вводить время разделения, то есть обеспечить эффективный подход боеприпаса к земной поверхности и формировать осколочные поля. Это значительно лучше поражает цели, - добавил генеральный директор "Техмаша".

Владимир Лепин также уточнил, что разработчики "Техмаша" продолжают работать над современным оружием, они создают интеллектуальные взрыватели нового поколения.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
разработки
Фото: Peter John Acklam/wikipedia.org
Норвежский корабль-шпион оказался в прицеле российского самолета 17.02.2019
Анонсирован первый полет ударного беспилотника "Охотник" 15.02.2019
Секретный беспилотник вернулся на Землю после 512 суток в космосе 15.02.2019
выставки
Какие новинки российской радиоэлектронной техники покажут на IDEX-2019 16.02.2019
Россия представит новинки вооружения и военной техники на IDEX 2019 16.02.2019
боеприпасы
Новые ракеты обнулят работу радиолокационных систем 14.02.2019
Турбореактивный снаряд радиолокационных помех покажут на IDEX-2019 14.02.2019