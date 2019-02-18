Россия впервые показала "умные" взрыватели для РСЗО

На международной оборонной выставке IDEX 2019 в Абу-Даби концерн "Техмаш", входящий в Госкорпорацию Ростех, представил взрыватели для реактивных систем залпового огня. Они еще никогда не демонстрировались ни в России, ни за рубежом.

Как рассказал в Абу-Даби агентству ТАСС генеральный директор "Техмаша" Владимир Лепин, это электронные изделия, которые позволяют с высокой точностью рассчитать необходимое время, произвести отделение головной части для одного типа взрывателя и обеспечить подрыв в требуемой точке траектории. Взрыватели, представленные на международной выставке, превосходят предыдущие версии, которые были механическими и срабатывали только при контакте с целью.

- Теперь мы можем вводить время разделения, то есть обеспечить эффективный подход боеприпаса к земной поверхности и формировать осколочные поля. Это значительно лучше поражает цели, - добавил генеральный директор "Техмаша".

Владимир Лепин также уточнил, что разработчики "Техмаша" продолжают работать над современным оружием, они создают интеллектуальные взрыватели нового поколения.