Россиян предупредили о вспышке желтой лихорадки в Бразилии

Роспотребнадзор предупредил россиян, отправляющихся на отдых в Бразилию, о распространении желтой лихорадки в этой стране, сообщается на сайте службы. С февраля в Бразилии наступил период сезонного подъема заболеваемости желтой лихорадкой, который закончится в мае.

С декабря 2018 года в стране зарегистрирован 361 случай желтой лихорадки, 8 человек скончались. В прошлом году в Бразилии произошло 1376 случаев желтой лихорадки, из них 483 - летальных.

Желтая лихорадка является вирусным заболеванием. Оно передается через укусы комаров. Мерой профилактики заражения является вакцинация при въезде в страну.