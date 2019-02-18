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18.02.2019 07:21
Рубрика: Общество

Россиян предупредили о вспышке желтой лихорадки в Бразилии

Текст: Ирина Жандарова

Роспотребнадзор предупредил россиян, отправляющихся на отдых в Бразилию, о распространении желтой лихорадки в этой стране, сообщается на сайте службы. С февраля в Бразилии наступил период сезонного подъема заболеваемости желтой лихорадкой, который закончится в мае.

Ростуризм предупредил о вспышке лихорадки денге на Филиппинах

С декабря 2018 года в стране зарегистрирован 361 случай желтой лихорадки, 8 человек скончались. В прошлом году в Бразилии произошло 1376 случаев желтой лихорадки, из них 483 - летальных.

Желтая лихорадка является вирусным заболеванием. Оно передается через укусы комаров. Мерой профилактики заражения является вакцинация при въезде в страну.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор
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