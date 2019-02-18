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18.02.2019,  
13:44
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Т-72Б1В научили взаимодействовать с морскими T-62 и T-64 в Венесуэле

В проходивших на территории Венесуэлы военных маневрах активно применялась бронетехника российского производства. Так, в различных эпизодах учебных боевых действий задействовались танки Т-72Б1В.

На появившемся в Сети видео продемонстрирована погрузка этих боевых машин в большие десантные корабли класса Capana T-62 Esequibo и T-64 Los Llanos.

Все прошло очень организовано, после чего группа кораблей под прикрытием авиации вышла в море. Затем были отработаны задачи по десантированию.

Фото: Vitaly V. Kuzmin / www.vitalykuzmin.net
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В настоящее время сухопутные войска Боливарианских национальных вооруженных сил имеют в своем составе чуть меньше сотни нижнетагильских танков. Ранее они состояли на вооружении Российской армии. В Атамановке (Забайкальский край) на 103-м бронетанковом заводе машины капитально отремонтировали и модернизировали, установив современные радиостанции и новые гусеничные ленты, унифицированные с теми, что имеются на Т-90А и Т-72Б3. Поставки танков закончились в начале весны 2012 года.

Танкисты латиноамериканского государства проходили подготовку в России, после чего наши специалисты помогали осваивать боевую технику непосредственно в Венесуэле.

Военные эксперты считают, что в настоящее время уровень подготовки венесуэльских военнослужащих позволяет им уверенно участвовать в отражении любой иностранной агрессии.

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