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18.02.2019 07:32
Рубрика: В мире

Трамп признался, что верит Владимиру Путину

Текст: Екатерина Забродина
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

Экс-заместитель и бывший и.о. директора ФБР Эндрю Маккейб, который, по его собственному признанию, инициировал два дополнительных расследования в отношении президента США Дональда Трампа, рассказал в интервью CBSNews о своих беседах с американским лидером - в том числе о северокорейской  ядерной программе.

По словам разведчика, хозяин Белого дома фактически признавался, что в этом вопросе больше доверяет президенту России Владимиру Путину, чем докладам собственных спецслужб.

Фото: AP Photo/Susan Walsh
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Так, Дональд Трамп заявлял, что не верит в наличие у Пхеньяна межконтинентальных баллистических ракет, которые были бы способны достичь американской территории. "Он не верил в это, поскольку президент Путин сказал ему, что у северокорейцев нет таких ракет. Представители разведки на брифинге настаивали, что это не соответствует ни одному из показаний американских спецслужб или правительства, на что Трамп ответил: "Мне нет до этого дела. Я верю Путину", - цитирует американского президента Маккейб.

Он также подтвердил, что в минюсте США всерьез рассматривали возможность отстранения Трампа на основании 25-й поправки к конституции после того, как тот снял с должности директора Федерального бюро расследования Джеймса Коми весной 2017 года. Впоследствии по обвинению в лжесвидетельствовании должности лишился и Маккейб, которого Дональд Трамп назвал "позором для разведки и Америки".

"Опозоренный замдиректора ФБР Эндрю Маккейб изображает из себя "маленького несчастного ангела", однако он сыграл свою роль в скандале с Хиллари (имеется в виду взлом серверов Демпартии - прим. РГ) и в мистификации "российского досье", - написал тогда Трамп у себя в Twitter.

В мире США Президент Дональд Трамп
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