В "РГ" обсудят будущее российского кино

Продолжит ли российское кино в наступившем году свое "движение вверх"? Что кинозрители уже успели оценить, что их порадует в ближайшем будущем? Что на сегодня ощутимее - проблемы с финансированием или проблемы творческие? Вопросов много.

Ответы мы услышим в "Российской газете": в среду, 20 февраля, в редакции на совет экспертов соберутся: Павел Степанов, заместитель Министра культуры РФ; Ольга Любимова, директор департамента кинематографии министерства культуры РФ; Вячеслав Тельнов, исполнительный директор Фонда кино. Им есть о чем поговорить.

Читатели (и кинозрители) тоже могут задать экспертам свои вопросы 20 февраля с 10 до 11 утра по телефону 88002000909 (звонки бесплатные из всех регионов России) или прислать их на электронный адрес: zavtrak@rg.ru.