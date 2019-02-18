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18.02.2019,  
18:25
Текст:  Руслан Мельников

В США оценили "смертоносный" российский танк Т-90МС

В США заинтересовались недавно появившимся в интернете видео испытаний танка Т-90МС.

The National Interest уже в заголовке своего материала называет этот танк смертоносным и объясняет, почему съемки видеоролика велись в том числе и внутри боевой машины. В публикации говорится, что T-90MС является модернизированной экспортной версией танка Т-90, и издание высказывает предположение о том, что это видео рассчитано не только на российскую аудиторию, но и на потенциальных зарубежных покупателей.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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"Видео предназначено не столько для развлечения, сколько для демонстрации технических возможностей T-90MС иностранным военным специалистам.  Видео с четырех камер вряд ли интересно широкой аудитории, но передает важную информацию импортерам", - пишет The National Interest.

Автор публикации отмечает, что T-90MС является преемником предыдущего экспортного варианта - T-90С. T-90MС имеет более мощный дизельный двигатель, улучшенный тепловизор и электронику. Также The National Interest обращает внимание на повышенный уровень защиты танка.

Издание пишет, что Россия пытается занять различные сегменты рынка и поэтому продолжает предлагать на экспорт не только T-90MС, но и его предшественников. Такие танки "являются жизнеспособными вариантами в конфликтах средней и низкой интенсивности и остаются востребованными во всем мире", заключает The National Interest.

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