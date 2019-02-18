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Видео: Алек Болдуин привел в ярость Трампа пародией на него

США
    18.02.2019, 11:31
Текст:   Максим Макарычев
В настоящую ярость пришел американский президент Дональд Трамп, увидев очередную пародию на себя от одного из своих самых непримиримых критиков, известного американского актера Алека Болдуина. Последний появлялся в образе Трампа уже 40 раз, но очередной клип, в котором Болдуин продемонстрировал неуклюжего, с надувшимися губами президента, заставил главу Белого дома выйти из себя.

Трамп призвал к "возмездию" и необходимости расследовать обстоятельства появления ролика в эфире программы "Субботний вечер в прямом эфире" телеканала NBC.

Болдуин, надевший светлый парик, имитирующий Трампа с растрепанными светлыми волосами и характерным надутым лицом, точь-в-точь копируя речь президента, "объявил" чрезвычайное положение в стране и "объяснился" по поводу своих планов строительства стены на границе с Мексикой. "Нам нужна стена. У нас огромное количество наркотиков, поступающих через южную границу или "коричневую линию", - сказал Болдуин. - Вы все понимаете, почему я должен подделать эту чрезвычайную ситуацию, верно? Я должен, потому что я хочу. Это действительно просто. У нас есть проблемы. Наркотики поступают в эту страну без стен. Стена работает, стена нас делает безопасными".

Фото: AP Photo/Koji Sasahara
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Реакция президента Трампа была молниеносной. "Нет ничего смешного в этой субботней ночи в прямом эфире и фейковых новостях NBC!", - написал раздраженный президент, задавшись вопросом, как подобные шоу "сходят с рук" их создателям.

Напомним, что в минувшую пятницу Трамп ввел в США чрезвычайное положение. Основная цель этого решения, как отметили эксперты, заключалась в том, чтобы перенаправить бюджетные средства с одних статей расходов на строительство стены. По конституции, этой привилегией располагает только конгресс. Трамп пояснил, что не исключает исков в Верховный суд от тех политиков, которые захотят оспорить данное решение. Первый из исков уже в ближайшие дни собираются направить вы высшую судебную инстанцию США законодатели штата Калифорния.

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