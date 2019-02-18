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Видео: зима и Ктулху в трейлере постапокалипсиса "Морская звезда"

Новости
    18.02.2019, 16:55
Текст:   Олег Усков
Фото: vimeo.com/ Yellow Veil Pictures Фото: vimeo.com/ Yellow Veil Pictures
Фото: vimeo.com/ Yellow Veil Pictures

Красивый, меланхоличный, эффектный, грустный, загадочный - базовые прилагательные, описывающие трейлер атипичного постапокалипсиса "Морская звезда" (Starfish), успевшего покататься по профильным фестивалям.

Фото: kinopoisk.ru
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В центре истории - девушка Обри (Вирджиния Гарднер из прошлогоднего "Хэллоуина" и "Как избежать наказания за убийство"), потерявшая лучшую подругу Грейс.

Обри находит в доме покойной записанные той аудиокассеты, начинает их слушать, засыпает, а, проснувшись видит, что на дворе - зима и апокалипсис. Над которым расправляет щупальца исполинское чудовище из параллельного измерения. 

Разгадка случившегося - на кассетах Грейс, где есть цепочка подсказок. Которые, возможно, могут спасти мир.

Starfish - режиссерский и сценарный дебют на полном метре Эла Уайта.

Релиз фильма на цифровых платформах - 28 мая.

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