Вышел трейлер комедии с Шарлиз Терон, Сетом Рогеном и "Солом Гудманом"

Мы кажется стали забывать, что Шарлиз Терон - это не только брутальность и "прописи в щи с вертушки", а все-таки более широкий профиль. О чем напоминает опубликованный на YouTube трейлер романтической комедии "Фларски" (в оригинале - Long Shot) - с Шарлиз и Сетом Рогеном в главных ролях.

В центре сюжета ромкома - клочковатый безработный журналист Фред Фларски (Роген), через четверть века встречающий свою первую любовь Шарлотту (Терон). Которая эволюционировала до государственного секретаря с перспективой на президентское кресло.

И тем не менее всё у этих двоих заверте… - с элементами банальностей и абсурда. (Как и положено для субжанра.)

В других ролях: Боб Оденкёрк, Александр Скарсгорд, Энди Серкис, Рэндолл Парк, Джун Рафаэль, Рави Патель, Эвива Монгилло.

Сценарий, почти десять лет мариновавшийся в голливудском "Черном списке" (т.е. скрипт был признан перспективным, но до поры до времени за него никто не хотел браться), написал Дэн Стерлинг, трудившийся на South Park, "Царе горы", "Офисе" и "Интервью" - с тем же Рогеном и Джеймсом Франко.

Режиссер - Джонатан Ливайн (диковатая зомби-мелодрама "Тепло наших тел").

Российская премьера - 6 июня.