Новости

Видео: показана судьба несъеденных подношений Якубовичу 12:41
Видео: Мадс Миккельсен в Москве рассказал о любимом советском фильме 11:49
Видео: Алек Болдуин привел в ярость Трампа пародией на него 11:31
В прокат США выйдет скандальная комедия с женой принца Гарри Меган Маркл 00:15
Анимационная франшиза "Снежная королева" станет мультсериалом 17.02.2019

Вышел трейлер комедии с Шарлиз Терон, Сетом Рогеном и "Солом Гудманом"

Новости
    18.02.2019, 12:17
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Мы кажется стали забывать, что Шарлиз Терон - это не только брутальность и "прописи в щи с вертушки", а все-таки более широкий профиль. О чем напоминает опубликованный на YouTube трейлер романтической комедии "Фларски" (в оригинале - Long Shot) - с Шарлиз и Сетом Рогеном в главных ролях.

В центре сюжета ромкома - клочковатый безработный журналист Фред Фларски (Роген), через четверть века встречающий свою первую любовь Шарлотту (Терон). Которая эволюционировала до государственного секретаря с перспективой на президентское кресло.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел свежий русский трейлер хоррора "Мы" от создателей "Прочь"

И тем не менее всё у этих двоих заверте… - с элементами банальностей и абсурда. (Как и положено для субжанра.)     

В других ролях: Боб Оденкёрк, Александр Скарсгорд, Энди Серкис, Рэндолл Парк, Джун Рафаэль, Рави Патель, Эвива Монгилло.

Сценарий, почти десять лет мариновавшийся в голливудском "Черном списке" (т.е. скрипт был признан перспективным, но до поры до времени за него никто не хотел браться), написал Дэн Стерлинг, трудившийся на South Park, "Царе горы", "Офисе" и "Интервью" - с тем же Рогеном и Джеймсом Франко.

Режиссер - Джонатан Ливайн (диковатая зомби-мелодрама "Тепло наших тел").

Российская премьера - 6 июня.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

В России пройдут показы фильма "Если Бил-стрит могла бы заговорить" 17.02.2019
Актер Башаров возмущен решением жены уйти от него из-за избиений 17.02.2019
Шнуров посвятил "стихи" избивавшему жен актеру Башарову 17.02.2019
Алла Сурикова: Сергей Юрский чувствовал, что конец близок 17.02.2019
⧣ США
Фото: youtube.com/ Netflix
Вышел безумный трейлер "Любви, Смерти и Роботов" Дэвида Финчера 16.02.2019
Вышел трейлер "каннибальского" сериала "Диета из Санта-Клариты" 16.02.2019
19-летний рэпер YNW Melly арестован за двойное убийство 16.02.2019
⧣ трейлер
Фото: kinopoisk.ru
Вышел свежий русский трейлер хоррора "Мы" от создателей "Прочь" 17.02.2019
Вышел новый русский трейлер обновленного "Хеллбоя" 17.02.2019
Вышел трейлер второго сезона комедийных "Девчонок из Дерри" 15.02.2019
⧣ Соединенное Королевство
Фото: kinopoisk.ru
В новой экранизации "Дюны" сыграют "Аквамен" и Джош Бролин 15.02.2019
"Приключения Паддингтона" станут мультсериалом 15.02.2019
Вышел трейлер сериала Джорджа Клуни "Уловка-22" с Хью Лори 14.02.2019