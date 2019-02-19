Беларусь рассматривает Сербию в качестве надежного партнера

Сербия является не только крупным торговым партнером Беларуси на Балканах, но и единственной страной западней ее границ, с которой у Минска действует соглашение о свободной торговле и безвизовом режиме.

На эту прочную взаимосвязь славянских народов указал заместитель министра иностранных дел РБ Олег Кравченко. Выступая 19 февраля на мероприятии по случаю национального праздника Сербии - Дня государственности, высокопоставленный дипломат, слова которого приводит БЕЛТА, подчеркнул, что его страна рассматривает Белград как "надежного партнера и придает большое значение развитию белорусско-сербских отношений".

По его словам, национальный праздник символизирует не только вековое стремление сербов к независимости, но и братство всех славянских народов, которые на протяжении XIX-XX столетий вынуждены были в тяжелых испытаниях завоевывать, а затем защищать свое Отечество. "Богатое историческое прошлое, на страницах которого периоды мирной жизни чередовались с войнами и лихолетьем, позволяет говорить об общих чертах характера наших людей. Они особенно ярко проявились во время Второй мировой войны, когда белорусы и сербы мужественно сражались с нацизмом", - сказал Кравченко.

Он обратил внимание, что дружественный характер белорусско-сербских отношений подтверждается во время встреч на высшем и высоком уровнях, отметив важность предстоящих в этом году визитов в Белград. Коснувшись взаимодействия в многостороннем формате, дипломат напомнил о том, что обе страны работали над формированием Целей устойчивого развития, продолжают тесно сотрудничать и по их достижению.

Правда, "результаты недавнего заседания межправительственной торгово-экономической комиссии свидетельствует о том, что в экономических отношениях существует большой неиспользованный потенциал. Наша цель - найти дополнительные возможности и создать наиболее благоприятные условия для его успешной реализации", - отметил заместитель главы внешнеполитического ведомства Беларуси.

В свою очередь посол Сербии в РБ Велько Ковачевич рассказал о том непростом пути, который пришлось преодолеть его стране на пути к независимости. Глава дипмиссии также подчеркнул важность развития всестороннего белорусско-сербского взаимодействия.