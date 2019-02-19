Буддийская монахиня более 4 минут кружилась во время ритуальной церемонии

В яркий праздник превратила церемонию очищения в буддийском монастыре Longshan Shanjue в Тайване монахиня Хуэйен. Более четырех минут кружилась она в ритуальном танце на красной дорожке, сообщает газета Philippine Daily Inquirer.

Посетили храма не могли поверить своим глазам. Монахиня совершила более 150 грациозных танцевальных движений подряд. Паломники поддерживали Хуэйен громкими одобрительными возгласами.

После того как часовая стрелка минула четырехминутную отметку, монахиня внезапно стала замедляться и даже пыталась схватиться за близко стоящих людей. После чего служительницу храма стошнило. Однако это происшествие не могло испортить всеобщего праздничного настроения. "Я мало тренировалась, вот почему произошел такой сбой", - сокрушалась Хуэйен.

У монахини поинтересовались техникой "вращающегося ритуала". Участники церемонии хотели знать, относится ли это к законной буддийской практике. Хуэйен заверила, что исполнила обряд получившего просветление святого Бодхисаттвы. Благодаря "вращающемуся среднему компасу между небом и землей", она благословила экономический рост Тайваня.