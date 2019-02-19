Дзагоев покинул поле на носилках в контрольном матче ЦСКА

Товарищеский матч ЦСКА с испанской "Картахеной" завершился победой армейцев со счетом 3:1.
Однако главным событием поединка стали не два гола Сигурдссона и надежная игра Помазуна в воротах, а травма, полученная Аланом Дзагоевым уже в дебюте поединка. На 16-й минуте Виктору Гончаренко пришлось произвести замену после того, как Дзагоев получил травму. При этом полузащитник ЦСКА смог покинуть поле только на носилках.
Подробностей о состоянии футболиста и степени сложности его травмы пока нет.
Первый матч после зимней паузы ЦСКА проведет 2 марта с тульским "Арсеналом".
Дзага покидает поле на носилках. Будем надеяться, что всё обойдётся 🙏 #КартахенаЦСКА pic.twitter.com/PuaBPT9kIu— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 19 февраля 2019 г.