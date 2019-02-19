Дзагоев покинул поле на носилках в контрольном матче ЦСКА

Товарищеский матч ЦСКА с испанской "Картахеной" завершился победой армейцев со счетом 3:1.

Однако главным событием поединка стали не два гола Сигурдссона и надежная игра Помазуна в воротах, а травма, полученная Аланом Дзагоевым уже в дебюте поединка. На 16-й минуте Виктору Гончаренко пришлось произвести замену после того, как Дзагоев получил травму. При этом полузащитник ЦСКА смог покинуть поле только на носилках.

Подробностей о состоянии футболиста и степени сложности его травмы пока нет.

Первый матч после зимней паузы ЦСКА проведет 2 марта с тульским "Арсеналом".