Физики и лирики: Дом Cartier предлагает варианты подарков к 23 февраля

Подарок к 23 февраля – не самая простая задача, причем разнообразие выбора, порой, не только не упрощает ее, но, напротив, усложняет. Дом Cartier предлагает следовать по беспроигрышному классическому сценарию и представляет свою собственную версию «праздничного набора», в который входят традиционные и всегда необходимые предметы – от полезных аксессуаров до кожаных портфелей. При этом, они адресованы поклонникам разных стилей: представителям бизнеса и любителям непринужденного casual, физиками и лирикам...

В подборке Cartier можно найти брутальные браслеты и кольца из коллекции Juste un Clou&Ecrou - и здесь же разные варианты легендарных часов из линии Santos de Cartier, связанной с именем авиатора Альберто Сантосом-Дюмоном: Луи Картье познакомился с ним в 1900 году.

Мужской аромат Pasha deCartier Edition Noire, цитирующий легендарную версию Pasha de Cartier 1992 года, – и солнцезащитные очки универсальной каплевидной формы с кожаной деталью. Безупречные в своей лаконичности портфели и бумажники из первоклассной кожи – и запонки разных конфигураций: от классических – до противоположных им по характеру, в урбанистическом стиле.