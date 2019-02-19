Военным запретили смартфоны и соцсети на службе

Новости

В Минске определят план взаимодействия с Центром кризисного реагирования ОДКБ 13:35
В Кировской области в детском саду обрушилась крыша 13:32
Омбудсмен Анна Кузнецова рассказала, каким должен быть отец 13:31
Денис Буцаев назначен гендиректором "Российского экологического оператора" 13:30
Витас рассказал, как убегал от китайских фанатов через канализацию 13:25
Население острова Майотта взбудоражено падением метеорита 13:17
Власти Японии озаботились гибелью редких птиц в лопастях ветряков 13:16
Новые часы Breguet Classique 5177 с синим эмалевым покрытием 13:10
Видео: В Екатеринбурге салют 23 февраля озвучат пушки 1942 года 13:08
Крым захотел за год заменить 900 лифтов в многоэтажках 13:02
ЦБ: Банки сообщили о семикратном росте покушений на счета юрлиц 13:01
Таможенную политику рассмотрят на заседании Совета глав правительств СНГ 13:00
В Сети появились новые фото "заряженной" Lada Vesta для полиции 13:00
Атомные минометы подняли по тревоге под Тамбовом 12:59
Где выросла загрузка после закрытия станций на Сокольнической линии 12:44
Александр Друзь отправляется в США 12:42
Президент Беларуси поздравил митрополита Павла с днем рождения 12:40
Принят закон о снижении сборов c ипотечных должников 12:33
Юрий Лоза объяснил популярность Киркорова и Пугачевой 12:30
Бывший полковник ГРУ Владимир Квачков освободился из колонии 12:24
Белые медведи ушли из поселков Новой Земли 12:17
Лукашенко призвал выработать меры по улучшению демографической ситуации 12:10
"Старлей Смальков" из сериала "Солдаты" попал в больницу 12:10
Hyundai выпустит крошечный кроссовер 12:05
В Красноярске арестован владелец дома, где при взрыве погибли люди 12:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Почему американский спецназ во Вьетнаме предпочитал автомат Калашникова
Почему американский спецназ во Вьетнаме предпочитал автомат Калашникова
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
19.02.2019 12:28
Рубрика: Власть

Военным запретили смартфоны и соцсети на службе

Текст: Татьяна Замахина
Окончательное чтение в Госдуме прошел законопроект, который запрещает военнослужащим и призывникам иметь при себе на службе телефоны и другие устройства с подключением к интернету. Кроме того, им нельзя будет делиться в соцсетях информацией, имеющей отношение к их службе.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Новые запреты вводятся для военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы. Они не смогут распространять ни в СМИ, ни в интернете сведения, позволяющие определить свою принадлежность к Вооруженным силам РФ, воинским формированиям и органам.

Фото: GETTYIMAGES
В Италии позаботились о пешеходах, уткнувшихся в свои смартфоны

Не смогут военные делиться информацией и о других военнослужащих, а также призывниках и гражданах, уволенных с военной службы, членах семей или их родителях. В том числе нельзя будет распространять сведения, позволяющие определить место нахождения указанных лиц в определенный период. И это далеко не все запреты на распространение информации. Также под грифом "секретно" будут сведения о деятельности, дислокации воинских частей и т.п. Запрещенная информация может быть оформлена не только в виде сообщений, но и фото или видео, а также данных геолокации.

При этом запрет, согласно изменениям, не должен коснуться тех военнослужащих, в чьи обязанности как раз входит распространение информации, осуществляемое в установленном порядке. Это сотрудники по работе со СМИ.

Поправки также запрещают иметь при себе телефоны, планшеты и другие устройства с функцией хранения информации и подключением к интернету. Это ограничение, отметим, распространяется только на период исполнения отдельных обязанностей военной службы, например, при ведении боевых действий, при несении боевого дежурства, при нахождении на территории воинской части. При этом обычные кнопочные телефоны "старого образца" без фотокамеры военным не будут запрещены. Смартфонами же и другими устройствами с интернетом можно будет продолжать пользоваться не на службе, в бытовых условиях.

Как заявил в ходе третьего чтения законопроекта зампред думского комитета по обороне Андрей Красов, законопроект направлен на обеспечение безопасности военных, в том числе уволенных в запас, а также членов их семей. Еще одна цель - противодействие информационному и психологическому воздействию со стороны западных спецслужб и террористических организаций.

"Мы безоружны, пока наша информация не защищена от так называемых партнеров, - заявил от фракции "ЕР" член того же комитета Владимир Богодухов. - И задача законопроекта - не усложнить жизнь военнослужащим, а обеспечить их защиту от воздействия".

Фото: Принтскрин с YouTube
Google снова разрабатывает модульный смартфон

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский признал важность нововведений, ведь, по его словам, западные спецслужбы изучают сообщения военнослужащих в соцсетях и делают выводы. Однако он призвал дать военным "компенсацию", создав внутриармейский интернет, чтобы "они хотя бы со своими сослуживцами могли общаться". Жириновский предупредил, что для "продвинутой молодежи" соцсети - это "информационный наркотик", так что у потенциальных солдат может возникнуть антистимул служить в армии по контракту или по призыву.

Замминистра обороны Николай Панков ранее уточнил депутатам, что за нарушение запрета предлагается применять дисциплинарные меры (какие - будет решать командир, сказал он), а контрактникам будет грозить досрочное увольнение.

А первый зампред комитета по обороне Александр Шерин отметил, что полностью уходить из интернета не требуется: если солдат опубликовал, например, свое фото на параде на Красной площади, то это можно. "А вот если он фотографируется на фоне секретной техники, на военных учениях, показывая свое расположение, то за это будет отвечать, - сказал он. - Прохождение срочной службы должно вызывать у молодого человека состояние секретности и понимание, что наши ВС не должны быть на ладони у вероятного противника".

Власть Безопасность Армия Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Принят закон о снижении сборов c ипотечных должников
В Австрии напророчили конец "монополии" Украины на транзит газа
СК возбудил дела по фактам обстрелов жителей Донбасса
ФАС объяснила, почему растут цены на продукты
Столкновение двух самолетов ВВС Индии попало на видео