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19.02.2019 14:26
Рубрика: В мире

Израиль присоединился к лунной гонке

Текст: Константин Волков

Израильский космический корабль отправится на Луну на этой неделе. Он стартует с космодрома на мысе Канаверал с помощью ракеты Falcon 9. Запуск ожидается 21-22 февраля.

Фото: РИА Новости
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Созданный израильской стороной в рамках частного проекта SpaceIL, космический корабль Beresheet (это первые слова Библии, означающие "В начале…") весом 585 килограммов, как ожидается, достигнет Луны 4 апреля. Оттуда он должен переслать снимки лунной поверхности, а также провести эксперименты с магнитным полем. Также на аппарате установлено оборудование NASA для приема сигналов с Земли. Также на борту заложена капсула с Библией, флагом Израиля, рисунками израильских детей, израильскими песнями и воспоминаниями переживших Холокост.

Если полет окажется удачным, Израиль станет четвертой страной в мире после США, СССР и Китая, достигшей спутника Земли. Причем Китай сделал это совсем недавно, его аппарат совершил посадку на Луне 3 января.

Кроме того, рейс Beresheet станет первым частным полетом, а также - самым дешевым. Стоимость проекта составляет порядка 100 миллионов долларов, средства были собраны благодаря пожертвованиям.

Расстояние от Земли до Луны по прямой менее 400 тысяч километров, однако путь Beresheet составит более 6 миллионов километров, потому что вначале он должен совершить множество витков вокруг Земли, набирая скорость, и только потом упасть на Луну, оказавшись в зоне ее тяготения. Максимальная скорость составит 10 км/с, это 36 000 км/ч. Контроль за аппаратом будет вестись из центра Ехуд рядом с Тель-Авивом.

Фото: NASA's Goddard Space Flight Center
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Проект был задуман израильскими предпринимателями более десяти лет назад. "Мы сидели в баре у Средиземного моря, и чем больше оказывалось алкоголя у нас в крови, тем вероятнее казалась эта идея", приводит израильское издание From the grapevine слова бизнесмена Йонатана Вайнтрауба, который участвовал в создании SpaceIL вместе с партнерами Яривом Башем и Кфиром Дамари. Президентом компании стал известный израильский предприниматель Моррис Кан, вложивший в него 40 миллионов долларов из своих средств.

Изначально они собирались участвовать в конкурсе Google LunarX Prize, который обещал 20 миллионов долларов приза тому, кто первым сможет послать беспилотный аппарат на луну и получить оттуда снимки высокого разрешения. Однако никто из более чем десятка участников не смог этого сделать, в результате Google закрыл конкурс в начале прошлого года. Но SpaceIL решили не сдаваться и довести дело до конца.

NASA объявило неделей раньше, что намерено построить к 2026 году небольшую станцию на орбите Луны, которая станет опорным пунктом для путешественников.

В мире Ближний Восток Израиль
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