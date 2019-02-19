"Локомотив" выбыл из Юношеской лиги УЕФА

Московский "Локомотив" завершил выступление в Юношеской лиге УЕФА. В стыковом матче за выход в 1/8 финала турнира "красно-зеленые" уступили загребскому "Динамо" в серии пенальти.

В основное время соперники обменялись забитыми мячами. На 13-й минуте счет открыл игрок хорватской команды Леон Шипош, а уже на 90-й минуте Денис Файзуллин забил ответный мяч. Отметим при этом, что игра могла сложиться иначе, если бы на 71-й минуте Николай Титков реализовал пенальти.

Как оказалось, гол Файзуллина не спас "Локо" от итогового поражения. В серии пенальти москвичи проиграли 4:5, роковой стала не удавшаяся попытка Германа Осипова. Таким образом, "Локо" выбыл из дальнейшей борьбы.