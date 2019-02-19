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19.02.2019 10:45
Рубрика: Культура

Мединский обсудит развитие кино с руководителями компаний-лидеров

Текст: Сусанна Альперина

D Министерстве культуры России 19 февраля состоится встреча главы ведомства Владимира Мединского с руководителями компаний - лидеров отечественного кинопроизводства. На повестке дня - обсуждение успехов и проблем отрасли. Также на брифинге поговорят о результатах работы в 2018 году и обсудят планы на 2019 год.

Фото: kinopoisk.ru
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"Тема встречи - развитие отечественного кино в 2019 году: надежды, опасения, сложности и новые возможности. Также будут подведены итоги 2018 года, обсудят успехи и проблемы отрасли", - сообщила директор Департамента кинематографии Минкультуры России Ольга Любимова.

Во встрече примут участие руководитель кинокомпании "Арт Пикчерс Студио" Федор Бондарчук, генеральный директор ЗАО "Дирекция кино" Анатолий Максимов, директор ООО "Кинокомпания "СТВ" Сергей Сельянов, основатель кинокомпании "Нон-стоп Продакшн" Александр Роднянский, художественный руководитель киностудии "Рок" Алексей Учитель, генеральный продюсер АО "ВБД Груп" Эдуард Илоян, генеральный директор кинокомпании "Студия ТриТэ" Леонид Верещагин, генеральный директор компании "Централ Партнершип" Вадим Верещагин, кинорежиссер, сценарист, продюсер Тимур Бекмамбетов.

Напомним, что не так давно Министр культуры проводил специальную пресс-конференцию, на которой представил итоги работы киноотрасли в 2018 году. О ней подробно писала "РГ".

Все подробности встречи читайте на сайте "РГ".

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