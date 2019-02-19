Михаил Боярский признался, что в его славе "виноваты" "Битлз"

69-летний Михаил Сергеевич Боярский, замечательный актер, прекрасный артист, идол советских мальчишек, опубликовал в своем Instagram фото, где он в образе фееричного Волка из сказки-мюзикла "Мама", и поделился впечатлениями о славе. Которой у Боярского - с избытком. И по праву. Но которая его несколько тяготит.

Михаил Сергеевич вспоминает, как Андрей Миронов, когда брал интервью у Пугачевой, спросил: "Как вы относитесь к славе?". На что Примадонна иронично ответила: "Я в ней купаюсь". "А я не то что не купаюсь - тону. Был бы счастлив, если бы меня вообще никто не узнавал. Терпеть не могу внимания к себе: мне стыдно!", - пишет наш д`Артаньян.

И нет ни малейшего повода думать, что артист кокетничает и кривит душой.

Как поясняет Боярский, возможно - "потому что восторженность поклонниц чрезмерна, равно как и комплименты, которые излишни и похожи на издевательство". "Слава - опасная штука, правильно с ней способен обращаться лишь тот, кто верно воспитан", - считает актер.

Говоря, что остальные представители династии Боярских "не поняли бы", если бы на его голове "выросла корона". "Сказали бы, что подвел их".

По мнению Михаила Сергеевича, в том, что он много и так отлично снимался, ему просто повезло: "Никогда не искал работу в кино, она сама меня находила".

Боярский приводит забавный факт: в середине семидесятых к нему в руки попал альбом "битлов" Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, где на обложке, как мы знаем, все четверо - с усами и с длинными волосами (объективно: не таким уж и длинными). "Подражая им, взял и отпустил усы и волосы до плеч. И мне начали предлагать романтические роли - д`Артаньяна, Теодоро ("Собака на сене" - ред.), дона Сезара де Базана, Тартюфа. Хотя до этого играл всяких уродов, вроде дикого кота Матвея…".

"Как это урода, почему урода!? Очень любила смотреть эту сказку. Причем всей семьёй", - возмутились подписчики. Имея в виду музыкальную сказку 75-го года "Новогодние приключения Маши и Вити".