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19.02.2019 17:39
Рубрика: Экономика

Обновленные плацкартные вагоны могут пустить на южном направлении

Текст: Татьяна Шадрина

Обновленные плацкартные вагоны могут быть включены в составы, которые курсируют из Москвы в Анапу или состав, который ходит из Москвы в Ростов-на-Дону. Эти варианты сейчас рассматриваются в числе других.

Фото: rzd.ru
РЖД представили пассажирские вагоны нового типа

Так в Федеральной пассажирской компании прокомментировали информацию СМИ о том, что эти два южных направления станут первыми, где пассажиры смогут увидеть обновленный вагон.

Сейчас обновленный плацкартный вагон проходит сертификацию. Только после ее завершения будет принято решение, на каких именно маршрутах он будет курсировать.

Экономика Транспорт Железные дороги Компании Транспорт ОАО "Российские железные дороги"
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