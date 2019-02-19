По "Дорогам Победы" проехали свыше 600 тысяч школьников и студентов

Участниками проекта "Дороги Победы" стали более 600 тысяч школьников и студентов. Об этом на заседании центрального совета Российского военно-исторического общества сообщил министр культуры России Владимир Мединский.

Федеральная образовательная патриотическая программа "Дороги Победы" - это бесплатные автобусные экскурсии по музеям и местам боевой славы эпохи Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

В 2019 году к проекту, как ожидается, подключится республика Беларусь. "Соответствующие договоренности достигнуты", - сказал Мединский.

В другом проекте РВИО - военно-исторических лагерях, которые предполагают спортивную и начальную военную подготовку, встречи с Героями России, побывали более 20 тысяч школьников. В 2019 году открытие такого лагеря запланировано в Крыму.