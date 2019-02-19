Новости

Вертолеты Балтфлота сбросили ракеты и бомбы на "вражеские" корабли 19:48
В центре Москвы перекроют движение в день послания президента 19:38
РПЦ осудила задержание митрополита Митрофана на Украине 19:33
Сергей Бурунов сыграет гендиректора телеканала 19:32
Михаил Боярский признался, что в его славе "виноваты" "Битлз" 19:30
Квартиру арестованного подмосковного чиновника продадут на торгах 19:29
В Оренбурге ввели режим ЧС из-за снежных заносов 19:26
Глава нижегородской псевдолечебницы осужден за похищение людей 19:23
"Локомотив" выбыл из Юношеской лиги УЕФА 19:02
Москвичи голосованием решат, какое медучреждение будет на месте роддома №10 18:56
СК возбудил дело о мошенничестве в отношении замглавы Щелковского района 18:45
Умер актер и режиссер Борис Яшин 18:45
По "Дорогам Победы" проехали свыше 600 тысяч школьников и студентов 18:35
В Ростовской области из-за сообщений о бомбах провели эвакуацию 18:34
Туристов накрыло снежной лавиной на швейцарском лыжном курорте 18:30
Danske Bank уходит из России и Прибалтики 18:28
У девятиклассников осталось 10 дней на выбор экзаменов 18:28
В Екатеринбурге начал свою работу первый Всероссийский форум отцов 18:19
Состояние пострадавших в тройном ДТП под Ростовом оценили как тяжелое 18:10
Останкинскую телебашню эвакуировали из-за угрозы взрыва 18:06
Малышева прокомментировала 100-тысячный штраф за нарушения в ее клинике 18:00
В Ярославле скончалась актриса Волковского театра Наталия Терентьева 17:55
Видео: Казанец слепил 10-метрового "Снегалодона" 17:53
СМИ: Причиной смерти Карла Лагерфельда стал рак поджелудочной 17:50
"Единая Россия" согласилась уменьшить муниципальный фильтр 17:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
ВС защитил хозяйку дачи, которую хотели снести из-за газопровода
ВС защитил хозяйку дачи, которую хотели снести из-за газопровода
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
19.02.2019 18:35
Рубрика: Общество

По "Дорогам Победы" проехали свыше 600 тысяч школьников и студентов

Текст: Владимир Емельяненко

Участниками проекта "Дороги Победы" стали более 600 тысяч школьников и студентов. Об этом на заседании центрального совета Российского военно-исторического общества сообщил министр культуры России Владимир Мединский.

Фото: Роман Щербенков
Более 100 млн рублей народных пожертвований собрано на Ржевский мемориал

Федеральная образовательная патриотическая программа "Дороги Победы" - это бесплатные автобусные экскурсии по музеям и местам боевой славы эпохи Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

В 2019 году к проекту, как ожидается, подключится республика Беларусь. "Соответствующие договоренности достигнуты", - сказал Мединский.

В другом проекте РВИО - военно-исторических лагерях, которые предполагают спортивную и начальную военную подготовку, встречи с Героями России, побывали более 20 тысяч школьников. В 2019 году открытие такого лагеря запланировано в Крыму.

Общество Образование Общество История Правительство Минкультуры
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минобороны опровергли информацию американских СМИ о "подмене" ракеты
Путин отметил важную роль отцов в семье
В Дагестане ликвидировали готовившего теракт боевика
Принят закон о снижении сборов c ипотечных должников
Военным запретили смартфоны и соцсети на службе