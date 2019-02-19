Портфель заказов "Рособоронэкспорта" в Индии достиг 10 миллиардов долларов, и спецэкспортер не планирует останавливаться на достигнутом. Такие данные привела пресс-служба "Рособоронэкспорта". Заявление приурочено к стартующей в среду в Индии международной авиационно-космической выставке Aero India 2019. Салон пройдет на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре в период с 20 по 24 февраля.

"Рособоронэкспорт" на выставке представит лучшие разработки оборонной промышленности. На объединенной российской экспозиции продукцию покажут 11 предприятий и холдинговых структур оборонно-промышленного комплекса страны. Всего на стенде будет представлено более 200 образцов продукции военного назначения.

"Из демонстрируемого на Aero India 2019 повышенный интерес во всем мире и в Азиатско-Тихоокеанском регионе вызывают новейшие российские самолеты: многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35, многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35, самолет-заправщик Ил-78МК-90А, военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), а также учебно-тренировочный (учебно-боевой) самолет Як-130", - отметили в "Рособоронэкспорте".

Кроме того, интерес вызвать может легкий многоцелевой вертолет круглосуточного применения Ка-226Т, в том числе корабельного базирования. Покажут и вертолет радиолокационного дозора Ка-31, корабельный поисково-спасательный вертолет Ка-27ПС и боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52.

Ка-52 "Аллигатор" - это российский вертолет нового поколения, представляющий дальнейшее развитие легендарного вертолета Ка-50 "Черная акула". Машина способна поражать на поле боя бронированную и небронированную технику, живую силу и в небе - воздушные цели. Вертолет имеет бронированную кабину экипажа. Ведение огня и управление вертолетом (в том числе одновременное) может осуществлять как командир экипажа, так и оператор систем вооружения. Катапультирование членов экипажа из кабины возможно на высотах от 0 до 4100 метров. В марте 2016 года несколько Ка-52 были переброшены в состав российского контингента в Сирии, где они использовались в различных операциях.

Ка-52 "Аллигатор" - это российский вертолет нового поколения, представляющий дальнейшее развитие легендарного вертолета Ка-50 "Черная акула"

Не меньший интерес у иностранных заказчиков, по прогнозам специалистов, в ходе выставки в Индии должны вызвать средства противовоздушной обороны: зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", зенитные ракетные комплексы "Тор-М2Э", "Бук-М2Э" и переносной зенитно-ракетный комплекс "Игла-С".

Особое внимание представителей силовых структур стран региона ожидается к антитеррористическим решениям, системам охраны особо важных объектов, аэродромов, а также к средствам радиоэлектронной борьбы и борьбы с беспилотными летательными аппаратами российского производства.

- В прошлом году Россия и Индия сделали очередные весьма серьезные шаги навстречу друг другу, подписав рекордные по объему контракты на поставку российской военной техники и ее производство на национальных индийских предприятиях, благодаря чему портфель заказов компании в Индии достиг 10 млрд долларов, - заявил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. - Мы не собираемся останавливаться на этом и готовы наращивать сотрудничество, в том числе в рамках программы Make in India .

Глава компании отметил, что Россия фактически стала первой страной, которая поддержала программу Make in India. "Совместно с корпорацией HAL в Индии по контракту "Рособоронэкспорта" собрано уже более двухсот самолетов Су-30МКИ, скоро мы начнем производство в Индии вертолетов Ка-226Т на созданном в 2017 году российско-индийском предприятии.