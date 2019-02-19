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19.02.2019,  
12:59
Текст:  Антон Валагин (Тамбов)

Атомные минометы подняли по тревоге под Тамбовом

Фото: Сергей Орлов/ РИА Новости Фото: Сергей Орлов/ РИА Новости
Фото: Сергей Орлов/ РИА Новости

Артиллерия большой мощности поднята по тревоге в Тамбовской области. Самоходные 240-миллиметровые минометы "Тюльпан" и 203-мм САУ "Пион" покинули парки.

Фото: Александр Мельников/РИА Новости
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- В ходе проверки боеготовности артиллеристы отработают погрузку на железнодорожные платформы днем и ночью, совершат комбинированный марш, выполнят нормативы по оборудованию позиций, маскировке орудий и командный пунктов, работе на боевой технике, - рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

Тренировка завершится боевыми стрельбами с применением управляемых мин "Смельчак". 134-килограммовый боеприпас летает на девять километров, а на конечном участке траектории наводится по отметке лазерного дальномера. Это позволяет сократить расход боеприпасов до 1-3 на каждую цель. "Смельчак" использовался в Афганистане - гигантские минометы разрушили крепости душманов в предгорьях Похвалонкока и ущелье Панджшер. Каждая фортификация была уничтожена одним выстрелом.

В арсенале "Тюльпана" есть и ядерное оружие, активно-реактивная мина 3ВБ4 мощностью две килотонны.

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