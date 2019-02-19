Где выросла загрузка после закрытия станций на Сокольнической линии

После закрытия восточного участка Сокольнической линии метро от "Бульвара Рокоссовского" до "Комсомольской" вырос пассажиропоток на четырех ветках: Арбатско-Покровской, Калужско-Рижской, Калининской линях и МЦК.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе столичного метрополитена, больше всего пассажиров прибавилось на станциях МЦК "Бульвар Рокоссовского", "Локомотив", "Ботанический сад", а также на станциях "Измайлово", "Семеновская", "Щелковская", "Электрозаводская" синей ветки и "Ботанический сад" Калужско-Рижской линии.

В частности, "Бульваром Рокоссовского" в понедельник, 18 февраля, воспользовалось в три раза больше пассажиров, чем в этот же день год назад (а до 12 часов - в четыре), "Локомотивом" - в два раза, на "Измайлово" прибавилось 4,8 тысяч человек, на "Ботаническом саду" - пять тысяч.

На "Щелковской" Арбатско-Покровской ветки добавилось пять тысяч пассажиров, на "Семеновской" - девять тысяч.

В метрополитене благодарят пассажиров за то, что они пользуются альтернативными маршрутами.

Напомним, станции закрыты до 25 февраля. Между ними можно проехать на компенсационных автобусах КМ - они ходят раз в минуту, на 13-и трамвае, он также работает бесплатно, подходит в среднем раз в пять минут.

Как отмечают пассажиры, сегодня с утра можно было доехать от "Преображенской площади" до "Комсомольской" на компенсационном автобусе за 13 минут. Скорость значительно выросла за последние дни - это произошло благодаря перенастройка светофоров ЦОДД.

Также в пресс-службе метрополитена отметили, что после открытия станции "Сретенка" Большой Кольцевой линии, из-за строительства которой потребовалось закрывать часть Сокольнической ветки, станция "Комсомольская" разгрузится на 9-15 процентов.