Москвичи голосованием решат, какое медучреждение будет на месте роддома №10

Москвичи самостоятельно решат судьбу здания в районе Зюзино, где располагался роддом №10 - он закрыт последние три месяца по решению суда и предписанию Роспотребнадзора. Экспертиза постройки показала, что без капремонта функционировать оно не может.

В столичном департаменте здравоохранения рассказали, что ремонт будет проведен, однако профиль больницы, которая займет обновленное здание, определят с учетом мнения москвичей. "Для этого в ближайшее время будет запущен опрос на Активном гражданине, чтобы жители района и округа могли сами выбрать, какой медицинский объект им нужен на этом месте", - сообщили в ведомстве.

Построен роддом №10 больше 60 лет назад и в последние годы его очень редко выбирали роженицы района - они отдавали предпочтение другим клиникам. Дело в том, что здание роддома безнадежно устарело и не отвечало современным требованиям - один туалет в коридоре там, к примеру, был на 50 человек.

"На данный момент роженицы района Зюзино, планировавшие роды в родильном доме №10 переведены в Центр планирования семьи и репродукции, являющийся одним из головных медицинских учреждений города", - рассказали в департаменте здравоохранения.