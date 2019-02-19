Москвичи выбрали имя для родившейся на ВДНХ овечки

Пользователи социальных сетей выбрали имя для ягненка, который родился на "Городской ферме" на ВДНХ. В голосовании за имя для овечки приняли участие более трех тысяч москвичей.

Ягненок появился в семье эдильбаевского барана Елисея и длиннохвостой тонкорунной овцы Долли. Горожане могли выбрать одно из пяти имен - Любаша, Мирабель, Венера, Амура и Агапи.

По итогам голосования было принято решение назвать овечку Любашей. Как рассказали в пресс-службе ВДНХ, за этот вариант проголосовали 35 процентов пользователей.

- Навестить Любашу могут все желающие ежедневно, кроме понедельника: в будние дни - с 10:30 до 18:30, в выходные и праздничные дни - с 10:30 до 19:30, - цитирует официальный сайт мэра Москвы пресс-службу ВДНХ.

Малышка сейчас внешне больше похожа на своего папу длинношерстного эдильбаевского барана темной масти Елисея.

На "Городской ферме" ВДНХ можно также увидеть енотов, осликов, кроликов, коз и других животных. Кроме того, для гостей организованы мастер-классы по гончарному делу и изготовлению игрушек из сена.