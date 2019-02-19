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19.02.2019 10:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Москвичи выбрали имя для родившейся на ВДНХ овечки

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Пользователи социальных сетей выбрали имя для ягненка, который родился на "Городской ферме" на ВДНХ. В голосовании за имя для овечки приняли участие более трех тысяч москвичей.

Фото: Отдел по связям с общественностью екатеринбургского зоопарка
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Ягненок появился в семье эдильбаевского барана Елисея и длиннохвостой тонкорунной овцы Долли. Горожане могли выбрать одно из пяти имен - Любаша, Мирабель, Венера, Амура и Агапи.

По итогам голосования было принято решение назвать овечку Любашей. Как рассказали в пресс-службе ВДНХ, за этот вариант проголосовали 35 процентов пользователей.

- Навестить Любашу могут все желающие ежедневно, кроме понедельника: в будние дни - с 10:30 до 18:30, в выходные и праздничные дни - с 10:30 до 19:30, - цитирует официальный сайт мэра Москвы пресс-службу ВДНХ.

Малышка сейчас внешне больше похожа на своего папу длинношерстного эдильбаевского барана темной масти Елисея.

На "Городской ферме" ВДНХ можно также увидеть енотов, осликов, кроликов, коз и других животных. Кроме того, для гостей организованы мастер-классы по гончарному делу и изготовлению игрушек из сена.

Общество Природа Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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